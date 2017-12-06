ВС Греции объявит решение по делу об экстрадиции Винника в США 13 декабря

Сопровождение гражданина России Александра Винника, арестованного в Греции по обвинению в отмывании денег, в аэропорту в Салониках. Архивное фото

Сопровождение гражданина России Александра Винника, арестованного в Греции по обвинению в отмывании денег, в аэропорту в Салониках. Архивное фото

АФИНЫ, 6 дек — РИА Новости, Геннадий Мельник. Верховный суд Греции назначил на 13 декабря оглашение решение по делу об экстрадиции россиянина Александра Винника в США, где его обвиняют в отмывании 4 миллиардов долларов, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Дело суд слушал в составе семи судей.

Ранее суд в Салониках принял два взаимоисключающих решения. Один состав совета судей удовлетворил просьбу генпрокуратуры РФ о выдаче Винника по обвинению в мошенничестве на сумму 667 тысяч рублей, и сам Винник не возражает против выдачи в Россию.

Другой состав совета судей поддержал просьбу США об экстрадиции Винника по обвинению в отмывании 4 миллиардов долларов через биржу криптовалют. Это решение адвокаты Винника обжаловали в Верховном суде Греции. Окончательное решение по делу вынесет министр юстиции Греции.