В СБУ назвали число россиян, которым закрыт въезд на Украину

КИЕВ, 6 дек — РИА Новости. Всего въезд на Украину за угрозу нацбезопасности закрыт более 5 тысячам человек, из которых более 2 тысяч граждане РФ, сообщил глава Службы безопасности Украины Василий Грицак.

"Всего закрыт въезд на Украину за угрозу нацбезопасности более 5 тысячам лиц, из которых более 2 тысяч граждане РФ", — сказал Грицак выступая в Верховной раде Украины.

Он добавил, что также на Украине ряд граждан на РФ привлекаются к уголовной ответственности "за террористическую и диверсионную деятельность".

Киев ранее неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в дела Украины, в частности, в участии в конфликте в Донбассе, шпионаже, кибератаках, и даже поставках украинских ракетных двигателей в КНДР, а также в попытке "похитить княжну Анну Ярославну". Россия эти обвинения отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис. По словам сенатора Алексея Пушкова, "что бы ни случилось на Украине, там сразу обвиняют Россию".