Ситуация с Керимовым напомнила Титову пословицу про велосипед и Bentley

МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Бизнес-омбудсмен Борис Титов считает, что задержание во Франции российского сенатора, известного предпринимателя Сулеймана Керимова никак не отразится на инвестиционном климате в России. При этом в связи с ситуацией с Керимовым он вспомнил пословицу про велосипед и престижный автомобиль Bentley.

"Никак (не отразится на инвестиционном климате — ред.). В любой стране есть богатые люди, нарушающие законы", — прокомментировал Титов журналистам.

Керимов был задержан в конце ноября французской полицией в Ницце. Ему предъявлены обвинения в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов, которые он якобы совершил путем покупки вилл на Лазурном берегу по заниженной цене и на подставных лиц. Керимов был отпущен из-под стражи под залог в 5 миллионов евро, при этом его свобода ограничена, в частности ему запрещено покидать территорию департамента Приморские Альпы. В среду залог был повышен до 40 миллионов евро.

"В нашей стране есть много богатых людей, которые сделали свои состояния в 90-ые годы, когда раздавалась государственная собственность. На чем Керимов делал — не знаю… Вот это роскошное потребление, показное — это черта у тех людей, которые не очень были готовы к таким суммам, свалившимся на их головы. Есть такой анекдот, по-моему французский: если у человека не было велосипеда, а сейчас Bentley, то все равно у него не было велосипеда", — отметил также Титов.

Состояние Керимова журнал Forbes оценивает в 6,3 миллиарда долларов, что соответствует 21 месту в рейтинге богатейших людей России за 2017 год. В свое время Керимову принадлежали крупные доли в "Полиметалле", "Полюс Золоте" (сейчас — "Полюс"), "Уралкалии", Группе ПИК, а также миноритарные пакеты акций ВТБ, Сбербанка и "Газпрома". В настоящее время неизвестно о каких-либо его бизнес-активах.

МИД РФ ранее направил официальную ноту французским властям в связи с задержанием Керимова, кроме того, для разъяснения ситуации в ведомство был вызван временный поверенный в делах Франции. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что задержанный в Ницце сенатор Керимов — носитель дипломатического паспорта.