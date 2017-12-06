Король Саудовской Аравии встретился с Богдановым

МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель-Азиз Аль Сауд принял замглавы МИД РФ Михаила Богданова, стороны обсудили отношения стран, сообщает в среду официальное информагентство королевства SPA.

Богданов сейчас находится в турне по Ближнему Востоку.

"Король Сальман… принял во дворце в Эр-Рияде спецпосланника президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД РФ Михаила Богданова. В ходе встречи были рассмотрены двусторонние отношения, сферы сотрудничества между двумя дружественными странами", — сообщает агентство.

На встрече, по данным агентства, присутствовали главы МВД и МИД королевства, глава канцелярии короля, а с российской стороны — посол РФ в Саудовской Аравии Сергей Козлов.

Король Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд 4 октября прибыл в Москву с первым за всю историю российско-саудовских отношений визитом. 5 и 6 октября состоялись его переговоры в Кремле с президентом РФ Владимиром Путиным и с премьер-министром Дмитрием Медведевым. По итогам переговоров страны подписали 14 документов.