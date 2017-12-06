Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве. 6 декабря 2017

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве. 6 декабря 2017

МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Москва приветствует любые контакты, которые могут способствовать урегулированию ситуации вокруг КНДР, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Безусловно, любые контакты по дипломатической линии, когда речь идет о такой напряженной ситуации, как на Корейском полуострове, приветствуются и сопряжены с определенными ожиданиями", — сказала она на брифинге в среду, комментируя по просьбе журналистов визит в КНДР спецпосланника ООН Джеффри Фелтмана.

Северная Корея в последние годы занята разработкой межконтинентальных баллистических ракет и ядерных боеголовок для их оснащения, ссылаясь на угрозу со стороны США. Усиливающиеся с каждым разом санкции ООН пока были не в состоянии добиться прекращения ракетно-ядерной активности Пхеньяна. Последнее испытание ракеты "Хвасон-15", которая, предположительно, может поразить цель на расстоянии до 13 тысяч километров, КНДР провела 29 ноября. Пхеньян заявил, что теперь он получил возможность наносить ядерные удары по всей территории США.