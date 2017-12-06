МИД: Россия открыта к сотрудничеству с США по ядерной безопасности

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве. 6 декабря 2017

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве. 6 декабря 2017

МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Россия открыта к сотрудничеству с США по ядерной безопасности, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

В МИД РФ обратили внимание на выступления спецпомощника президента США Кристофера Форда, который заявил, что уровень безопасности ядерного комплекса РФ может снизиться в связи с выходом Москвы из "двустороннего сотрудничества" с США по данным вопросам.

По словам дипломата, это вполне предсказуемая реакция нынешней американской политической элиты на ряд шагов России, направленных на ограничение возможностей США по вмешательству в дела РФ.

"Что касается сотрудничества в области ядерной безопасности, хотели бы подчеркнуть, что РФ открыта к такому сотрудничеству на надлежащих международных площадках и со всеми зарубежными партнерами, включая США", — сообщила Захарова на брифинге в среду.

Она отметила, что Россия неоднократно на деле подтверждала такую готовность и продуктивно осуществляет международное взаимодействие с целью укрепления ядерной безопасности во всем мире.