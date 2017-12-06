Скотланд-Ярд подтвердил, что на Терезу Мэй планировали покушение

ЛОНДОН, 6 дек – РИА Новости, Мария Табак. Глава контртеррористического подразделения Скотланд-Ярда Дин Хейдон подтвердил, что одному из задержанных по подозрению в терроризме предъявлены обвинения в связи с планированием теракта, целью которого была премьер-министр.

Ранее британские СМИ сообщили, что глава службы британской контрразведки MI5 Эндрю Паркер уведомил кабинет министров, что правоохранители предотвратили покушение на премьер-министра Великобритании Терезу Мэй.

"Задержанные сегодня утром предстанут перед судом, одному из них предъявлены обвинения в планировании теракта, направленного против Даунинг-стрит", — сказал Хейдон на брифинге для иностранных журналистов в среду.

"С 2013 года было предотвращено 22 теракта, этот – 22-й по счету", — отметил Хейдон.

В среду двое подозреваемых предстанут перед магистратским судом Вестминстера для ознакомления с сутью предъявленных им обвинений.