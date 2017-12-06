МИД: Россия видит угрозу в расширении присутствия ИГ* в Афганистане

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве. 6 декабря 2017

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве. 6 декабря 2017

МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Москва видит непосредственную угрозу национальным интересам России в расширении присутствия в Афганистане запрещенной в РФ террористической группировки "Исламское государство"*, ее укреплении в северных провинциях, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"В фокусе нашего повышенного внимания остается расширение афганского филиала ИГИЛ*, его укрепление в северных провинциях страны, граничащих с государствами Центральной Азии, видим в этом непосредственную угрозу и своим национальным интересам", — сказала она на брифинге в среду.

Она добавила, что Россия ждет результатов от операции против ИГИЛ* в этом регионе Афганистана, о которой ранее заявлял командующий силами США и НАТО в Афганистане Джон Николсон.

* Террористическая организация, запрещенная в России