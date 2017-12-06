Захарова призвала ОБСЕ обратить внимание на попытки вербовки журналистов

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве. 6 декабря 2017

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве. 6 декабря 2017

МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Москва призывает ОБСЕ обратить внимание на ситуацию с попыткой вербовки российских журналистов американскими спецслужбами, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Ранее она заявила, что "представители российских СМИ, в том числе в США, стали подвергаться жесткому давлению со стороны американских спецслужб, а именно вербовки", и привела пример таких действий американских спецслужб в отношении неназванного журналиста.

Захарова напомнила, что недавно РФ посетил представитель ОБСЕ по свободе СМИ Арлем Дезир.

"Мы хотели бы, чтобы он обратил внимание на эту недопустимую ситуацию и сделал соответствующие выводы", — заявила она.