Лавров обсудит с главами МИД Индии и Китая ситуацию с КНДР

МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров 11 декабря в Нью-Дели обсудит с министрами иностранных дел Индии и Китая Сушмой Сварадж и Ван И ситуацию вокруг КНДР, Афганистана и на Ближнем Востоке, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
По словам Захаровой, особое внимание будет уделено проблематике борьбы с терроризмом, незаконным оборотом наркотиков и обеспечению международной информационной безопасности.
Захарова сообщила, что по итогам встречи будет принято совместное коммюнике.