Лавров обсудит с главами МИД Индии и Китая ситуацию с КНДР

МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров 11 декабря в Нью-Дели обсудит с министрами иностранных дел Индии и Китая Сушмой Сварадж и Ван И ситуацию вокруг КНДР, Афганистана и на Ближнем Востоке, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Одиннадцатого декабря в Нью-Дели состоится 15-я встреча министров иностранных дел России, Индии и Китая. В ходе совещания планируется обменяться мнениями о ситуации в регионе и мире в целом, в том числе, о положении дел в Афганистане, на Ближнем Востоке, на Корейском полуострове", — сказала она на брифинге в среду.

По словам Захаровой, особое внимание будет уделено проблематике борьбы с терроризмом, незаконным оборотом наркотиков и обеспечению международной информационной безопасности.

Захарова сообщила, что по итогам встречи будет принято совместное коммюнике.