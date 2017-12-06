В МИД рассказали о состоянии Ярошенко после операции

МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. После настойчивых требований МИД РФ российскому летчику Константину Ярошенко, отбывающему срок в американской тюрьме, была оказана медицинская помощь, сейчас он проходит постхирургическую реабилитацию, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"После наших настойчивых требований российскому летчику, похищенному американскими спецслужбами из Либерии… наконец оказали адекватную медицинскую помощь. Он давно страдает целым рядом заболеваний, в том числе, ставших следствием избиения при аресте. Сейчас ему провели плановую операцию. В настоящее время проводится постхирургическая реабилитация", — рассказала Захарова на брифинге в Москве.

По ее словам, МИД РФ расценивает это как "некоторый позитивный момент".

"Однако ожидаем большего – решения вопроса об отправке его на родину по гуманитарным основаниям. Этого мы добиваемся с 2010 года", — отметила она.

Ярошенко был осужден в США в 2011 году на 20 лет заключения в тюрьме общего режима по обвинению в подготовке сговора с целью доставки крупной партии наркотиков на американскую территорию. В США россиянин был доставлен из Либерии, где его арестовали 28 мая 2010 года.

В апреле 2016 года апелляционный суд Нью-Йорка отказал Ярошенко в пересмотре приговора. От апелляции в Верховный суд США Ярошенко отказался. Защита россиянина многократно указывала на негуманное обращение, недостаток медицинского внимания и, как следствие, ухудшение его состояния. Сам Ярошенко жаловался на дискриминацию в тюрьме.