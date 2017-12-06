В МИД рассказали о состоянии Ярошенко после операции

МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. После настойчивых требований МИД РФ российскому летчику Константину Ярошенко, отбывающему срок в американской тюрьме, была оказана медицинская помощь, сейчас он проходит постхирургическую реабилитацию, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
По ее словам, МИД РФ расценивает это как "некоторый позитивный момент".
"Однако ожидаем большего – решения вопроса об отправке его на родину по гуманитарным основаниям. Этого мы добиваемся с 2010 года", — отметила она.
В апреле 2016 года апелляционный суд Нью-Йорка отказал Ярошенко в пересмотре приговора. От апелляции в Верховный суд США Ярошенко отказался. Защита россиянина многократно указывала на негуманное обращение, недостаток медицинского внимания и, как следствие, ухудшение его состояния. Сам Ярошенко жаловался на дискриминацию в тюрьме.