В МИД России призвали к широкому нацдиалогу в Йемене после убийства Салеха

МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Россия серьезно обеспокоена событиями в Йемене после убийства экс-президента Али Абдаллы Салеха, призывает к запуску максимально широкого нацдиалога, заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"В Москве самым серьезным образом обеспокоены развитием событий, велик риск скатывания Йемена в военно-политический хаос, сопровождаемый беспрецедентной гуманитарной катастрофой. Не видим альтернативы предотвращению такого рода сценариев, кроме как через скорейшее прекращение силового противостояния и запуск максимально широкого национального диалога под эгидой ООН на основе взаимного уважения и учета интересов всех политических сил Йемена", — заявила Захарова на брифинге.

Она подчеркнула, что в РФ рассчитывают, что "региональные и международные игроки используют свое влияние на йеменские стороны с тем, чтобы убедить их остановить насилие, прекратить силовые действия и вернуться за стол переговоров, пока складывающееся сейчас опасное положение дел в стране не приняло бы необратимый характер".

"Со своей стороны продолжаем оказывать решению этой ситуации энергичное содействие", — добавила дипломат.

Повстанцы-хуситы в понедельник объявили об убийстве экс-президента Йемена Али Абдаллы Салеха. Партия Салеха позже подтвердила его гибель. Представитель армии Йемена сообщил РИА Новости, что хуситы следили за передвижениями Салеха с субботы и убили его в перестрелке. Считается, что хуситам, которые контролируют столицу Йемена и значительную территорию страны, негласную поддержку оказывает Иран.

Экс-президент Йемена Али Абдалла Салех до недавнего времени поддерживал восстание хуситов, лояльные ему военные сражались на их стороне против властей и арабской коалиции. В субботу партия Салеха "Всеобщий народный конгресс" (ВНК) обвинила хуситов в перевороте. Заявление стало фактическим разрывом с недавними союзниками.