Депутат ЕП призвал вернуть отношения с Россией на досанкционный уровень

МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Необходимо как можно скорее вернуть отношения Италии и России на уровень, существовавших до санкций, это в интересах как Италии, так и Европы, заявил итальянский депутат Европарламента (ЕП) Стефано Мауллу.

"Я считаю, что отношения должны в скорейшем будущем вернуться на уровень, на котором они были до санкций, это в интересах и Европы, и Италии, чтобы наше сотрудничество в экономической и культурной сфере было таким же безграничным", — сказал он в среду на встрече с председателем комитета СФ РФ по международным делам Константином Косачевым.

Евродепутат отметил, что "у многих европейцев есть слепой взгляд на то, что происходит сейчас с Россией".

Отношения РФ и западных стран ухудшились в связи ситуацией на Украине и вокруг Крыма. Запад ввел против России санкции, Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно.