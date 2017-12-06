Кабмин Эстонии экстренно объявил дополнительные учебные сборы резервистов

ТАЛЛИН, 6 дек — РИА Новости. Правительство Эстонии провело в среду экстренное заседание в электронной форме, чтобы объявить дополнительные плановые учебные сборы для 669 резервистов, которые пройдут с 6 до 10 декабря 2017 года, сообщила пресс-служба кабинета министров.

Командующий Силами обороны подал предложение о проведении дополнительных учебных сборов для батальона Первой пехотной бригады. Местом сбора объявлен военный городок в Йыхви, куда получившие повестки резервисты обязаны явиться к утру четверга.

"Я хочу заранее поблагодарить явившихся по повестке резервистов, их работодателей, членов их семей и близких за то, что они с пониманием относятся в проведению сборов. Участие в них крайне важно. Дополнительные учебные сборы позволяют проверить, способна ли Эстония при необходимости быстро усилить свою обороноспособность", — цитирует пресс-служба главу правительства Юри Ратаса.

В соответствии с законом о государственной обороне правительство может объявлять дополнительные учебные сборы, которые, в отличие от обычных учений, позволяют проверять и отрабатывать способность резервных подразделений в короткие сроки приходить в боевую готовность без действующего обычно требования предварительного оповещения за 120 дней.