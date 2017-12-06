В Киеве эвакуируют редакцию агентства УНН после звонка о минировании

КИЕВ, 6 дек — РИА Новости. Украинское информационное агентство УНН заявляет, что поступило сообщение о минировании здания в Киеве, где находится редакция.

"Здание, где находится ИА УНН, заминировали, ожидается эвакуация", — говорится в сообщении на сайте агентства.

Пресс-служба управления Национальной полиции Украины в Киеве сообщила, что более 50 человек эвакуировали в связи с сообщением о минировании здания в центре Киева, на месте работают взрывотехники, следственно-оперативная группа и спасатели. Проверка здания продолжается, полиция решает вопрос об открытии уголовного дела по статье "заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности".

Полиция зафиксировала почти 600 случаев ложных сообщений о минировании различных объектов на Украине с начала года.

Будівлю, де розташоване ІА УНН, замінували, людей евакуйовують https://t.co/eK8HOq0wBQ — UNN News agency (@UNN_News_agency) 6 декабря 2017 г.

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