Дипмиссия проверяет данные о нарушении финской границы российским самолетом

ХЕЛЬСИНКИ, 6 дек — РИА Новости. Посольство России в Финляндии подтверждает получение ноты из финского МИД о возможном нарушении государственной границы российским самолетом, сообщили РИА Новости в дипмиссии.

Как сообщалось ранее, министерство обороны Финляндии подозревает российский самолет Ту-154 в нарушении воздушного пространства страны во вторник утром в районе города Порвоо.

"Можем подтвердить, что посол России в Финляндии Павел Кузнецов был приглашен 5 декабря 2017 года в МИД Финляндии. Ему была вручена нота, в которой сообщалось о предположительном нарушении воздушного пространства Финляндии российским государственным воздушным судном Ту-154 и выражалась просьба к российской стороне дать разъяснения. Данная информация передана нами в Москву. После получения ответа соответствующих российских компетентных ведомств направим его финской стороне в соответствии с существующей дипломатической практикой", — сообщила пресс-секретарь российской дипмиссии Наталья Вежливцева.

В посольстве уточнили, что, по предварительным данным, самолет находился в воздушном пространстве Финляндии не далее 1,6 километра от границы меньше одной минуты.