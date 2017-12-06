В НАТО заявили об эффективности позиции альянса в отношении России

БРЮССЕЛЬ, 6 дек – РИА Новости, Владимир Добровольский. Главы МИД стран НАТО решили, что согласованная альянсом политика обороны и диалога в отношении России является эффективной, НАТО намерена и дальше совмещать сдерживание и оборону с переговорами, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.

"Мы договорились, что наш подход в отношении России, согласованный на саммите Варшаве в 2016 – оборона и диалог – является эффективным. Мы усиливаем коллективную оборону, оставаясь открытыми к диалогу. Мы сохранили в силе экономические санкции и используем военные линии коммуникации", — сказал Столтенберг, комментируя итоги обсуждения отношений с РФ главами МИД стран-членов альянса.

По его словам, министры "договорились по мере подготовки к саммиту в июле следующего года продолжить укреплять сдерживание и оборону, продолжать вести добросовестный диалог и поддерживать партнеров в Восточной Европе".