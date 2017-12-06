ПЕКИН, 6 дек – РИА Новости. Китай надеется, что 15-я встреча глав внешнеполитических ведомств России, Индии и Китая принесет ожидаемые результаты, заявил официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.

"Мы верим, что при совместных усилиях всех трех сторон эта встреча принесет ожидаемые результаты", — сообщил дипломат.

Он также добавил, что в ходе встречи министры трех стран обменяются взглядами по основным региональным и международным вопросам, обсудят возможности развития трехстороннего прагматичного сотрудничества.

Ранее посольство Индии в Москве сообщило, что глава МИД РФ Сергей Лавров и глава МИД Китая Ван И в ходе визита в Нью-Дели 11 декабря, как ожидается, встретятся с президентом Индии Рамом Натхом Ковиндом. А также вместе c главой МИД Индии Сушмой Сварадж они примут участие в 15-й встрече министров иностранных дел России, Индии и Китая, которая пройдет в Нью-Дели 11 декабря.