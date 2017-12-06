В Раде заявили о "цирковом потенциале" Саакашвили

КИЕВ, 6 дек — РИА Новости. Замглавы крупнейшей в украинском парламенте фракции "Блок Петра Порошенко" Алексей Гончаренко считает, что экс-президенту Грузии, бывшему губернатору Одесской области Михаилу Саакашвили необходимо дать возможность "проявить весь актерский потенциал", после чего допросить.

"Возможно, нужно дать Саакашвили сделать все: полазить по всем крышам, пройти все границы. Возможно, спуститься в люк, в канализацию, через которую он может попытаться добраться к Верховной раде, дать возможность реализовать весь его актерский потенциал, цирковой. После того как все методы будут исчерпаны, взять под белые руки этого в меру упитанного мужчину в самом расцвете сил и, наконец, спросить — откуда деньги?", — сказал Гончаренко журналистам в Раде в среду.

Он также призвал ряд депутатов, в том числе из фракции "Блока Петра Порошенко", не защищать Саакашвили, а дать возможность правоохранительным органам его допросить. "Если сегодня Михо не придет (на допрос — ред.), завтра Иванов, Петров, Сидоров не придут. Тогда о каком праве мы говорим? Поэтому Саакашвили должен появиться на допросе", — добавил депутат.

Гончаренко также считает достаточной меру пресечения в виде домашнего ареста, о которой намерено ходатайствовать следствие. "В случае Михо не знаю, какая мера пресечения может быть достаточной. Он проявил много способностей, и как узник замка Иф, мы не знаем, откуда он еще выберется. Думаю, Михо сам хочет кричать из застенков режима, поэтому я бы его за решетку не отправлял, а вот домашний арест считаю нормальным", — добавил замглавы фракции БПП.

Саакашвили был во вторник задержан в рамках уголовного дела о содействии участникам преступных организаций и сокрытии их преступной деятельности. Однако сторонники отбили его у правоохранителей, после чего отправились в центр Киева требовать импичмента президента. Генпрокурор Юрий Луценко заявлял, что организованные Саакашвили акции в Киеве финансировались окружением экс-президента Виктора Януковича, в частности бизнесменом Сергеем Курченко, и направлены на свержение государственной власти на Украине. Саакашвили опроверг эти обвинения.