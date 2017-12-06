В Турции задержали племянника Гюлена, сообщили СМИ

АНКАРА, 6 дек – РИА Новости. Турецкая полиция в ходе операции в Анкаре против членов организации оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена (FETO) задержала его племянника Салмана Гюлена, сообщает в среду телеканал Haberturk.

В феврале в провинции Маниса на западе Турции был арестован еще один племянник Гюлена с инициалами M.A.S, а в октябре 2016 году в городе Измир на западе страны был задержан брат проповедника Кутбеттин Гюлен.

Отмечается, что всего прокуратурой Анкары в среду выданы ордеры на задержание 87 предполагаемых членов организации Гюлена, 47 из них уже задержаны.

Группа мятежников предприняла попытку военного переворота в Турции в ночь на 16 июля 2016 года. Основное противостояние развернулось в Анкаре и Стамбуле. Погибли более 240 турецких граждан, более двух тысяч человек получили ранения, мятеж был подавлен. В Турции после мятежа были арестованы более 50 тысяч человек, уволены или отстранены от работы более 140 тысяч госслужащих.

Власти Турции обвинили FETO в причастности к попытке госпереворота. Сам Гюлен, находящийся в США, осудил переворот и отверг обвинения.