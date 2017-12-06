Аргентина лишила статуса беженца экс-главу антипиночетовской боевой группы

МЕХИКО, 6 дек – РИА Новости. Правительство Аргентины во вторник приняло решение лишить статуса беженца Гальварино Апабласу, бывшего руководителя городской партизанской группы, с оружием в руках боровшейся против диктатуры Аугусто Пиночета в Чили (1973-1990).

Решение аргентинских властей уже прокомментировал глава МИД Чили Эральдо Муньос. В отношении Апабласы действует запрос на выдачу со стороны чилийских властей.

"Аргентинское правительство оказало нам любезность, проинформировав заранее об этом решении", — приводит радио Cooperativa заявление Муньоса. При этом он отметил, что это решение еще может быть обжаловано самим Апабласой.

Боевая группа левого толка "Патриотический фронт Мануэль Родригес" начала вооруженные акции против диктатуры Пиночета в конце 70-х-начале 80-х годов прошлого века. Действовала группа, в основном, в крупных городах и промышленных центрах страны.

В ноябре 2004 года Апабласа был арестован в Буэнос-Айресе по требованию Чили, содержался в тюрьме, затем вышел на свободу под залог, а статус беженца получил в 2010 году во время правления левоориентированного правительства Кристины Фернадес де Киршнер. Среди обвинений, предъявляемых Апабласу, — убийство в 1991 году чилийского сенатора правых взглядов Хайме Гусмана.