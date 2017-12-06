Кандидат в президенты Гондураса требует пересчета голосов или второго тура

МЕХИКО, 6 дек – РИА Новости. Кандидат от оппозиции на выборах президента Гондураса Сальвадор Насралла заявил, что требует от властей либо пересчета голосов, либо проведения второго тура между двумя лидирующими кандидатами.

О своем непризнании итогов выборов оппозиция заявляла и ранее, однако впервые озвучено требование второго тура, который не предусмотрен законом: побеждает кандидат, набравший простое большинство голосов.

"Я требую от избирательного суда проверить 18.103 акта, включая сопоставление подписей, и пересчитать голоса, чтобы все были согласны. Если это не кажется подходящим, давайте проведем второй тур между Хуаном Орландо Эрнандесом и Сальвадором Насраллой, который победил, как считает народ", — написал оппозиционер в Twitter.

Ранее во вторник высший избирательный суд Гондураса подсчитал все 100% голосов на выборах президента страны, прошедших 26 ноября. Согласно данным сайта избирательного суда, действующий президент Эрнандес набирает 42,98%, его соперник от оппозиционного альянса Насралла — 41,38%.

Однако эти результаты пока не означают признания Эрнандеса победителем, так как во вторник начинается объявленный избирательным судом процесс сверки более чем 5,1 тысячи актов с участков для голосования. Будут сверены акты, имеющиеся в распоряжении суда, и копии актов, которыми располагает оппозиция, заявившая о нарушениях в ходе подсчета.

Ранее задержка с публикацией итогов выборов вызвала широкие протесты по всей стране, их жертвами стали семь человек. На выходных власти приостановили действие конституционных гарантий прав граждан и ввели комендантский час.