ФСБ просят проверить причастность экс-депутата Рады к диверсиям в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек — РИА Новости, Виктор Лященко. Депутат Госдумы Руслан Бальбек направил депутатское обращение на имя директора ФСБ Александра Бортникова с просьбой проверить публикации СМИ о причастности бизнес-структур украинского общественника, бывшего депутата Верховной рады Андрея Сенченко к финансированию диверсий в Крыму.

Бальбек ранее заявил, что крымские активы лидера украинского общественного движения "Сила права" и инициатора создания "Центра деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий Украины" Андрея Сенченко используются украинскими спецслужбами для дестабилизации обстановки на полуострове. Бальбек утверждал, что заработанные на российском полуострове деньги идут на подготовку диверсионных групп, забрасываемых в Крым.

"Из публикации в сети интернет под названием "Сенченко обвинили в спонсировании диверсий в Крыму" мне стало известно о том, что деятельность украинской диверсионной группы, пытавшейся осуществить прорыв границы в Крыму в 2016 году, оплачивалась экс-депутатом Верховной рады Украины Сенченко А. В., который через своих родственников, проживающих в Крыму, получает денежные средства от принадлежащих ему частных предприятий, находящихся на территории Республики Крым", — говорится в обращении депутата, текстом которого располагает РИА Новости.

"С целью пресечения экстремистской и террористической деятельности иностранных организаций и лиц на территории Республики Крым прошу вас организовать проверку изложенных в публикации сведений и фактов, в случае подтверждения которых предпринять меры надлежащего реагирования. О результатах рассмотрения настоящего обращения уведомить меня в установленном законом порядке", — говорится в обращении.

В ноябре 2015 года украинские радикалы подорвали четыре ЛЭП, в результате чего Крым был полностью обесточен. Блэкаут удалось преодолеть благодаря запуску энергомоста с Кубани, последняя его нитка была запущена в мае 2016 года. Также для энергообеспечения полуострова строятся две ТЭС.

Кроме того, Украина организовала водную блокаду Крыма: с помощью сооружения временной дамбы была полностью прекращена подача воды по Северо-Крымскому каналу, которая использовалась для полива сельхозугодий.

Подробнее о новостях Крыма — на crimea.ria.ru>>