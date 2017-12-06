Парламент Парагвая одобрил закон о медицинском использовании марихуаны

МЕХИКО, 6 дек – РИА Новости. Парагвайский сенат во вторник одобрил разрешение использования марихуаны в медицинских целях.

Теперь документ должен быть подписан для вступления в силу президентом.

Как передает портал ABC Color, проект предполагает создание в стране национальной программы по научному и медицинскому использованию каннабиса и производных из него. Также марихуана исключается из списка опасных веществ.

Сейчас Парагвай является одним из основных производителей каннабиса в Южной Америке.

В июле в Уругвае началась легальная продажа марихуаны в развлекательных целях. В конце 2013 года Уругвай принял закон, согласно которому жители страны могут самостоятельно выращивать марихуану в ограниченных количествах, а также покупать ее в аптеках при прохождении идентификации через отпечатки пальцев.

Законодательство разрешает гражданам страны старше 18 лет покупать 10 граммов марихуаны в неделю или 40 граммов в месяц. Всего в системе продаж зарегистрировались порядка 15 тысяч потребителей. Стоимость грамма каннабиса составляет около 1,3 доллара. Таким образом, Уругвай превратился в первую в мире страну, в которой разрешен легальный оборот марихуаны с целью ее потребления в развлекательных и медицинских целях.