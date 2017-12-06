Госдеп: замгенсека ООН не везет никакого послания от США руководству КНДР

ВАШИНГТОН, 6 дек – РИА Новости. Заместитель генсека ООН по политическим вопросам Джеффри Фелтман не везет никакого послания от США для руководства КНДР, заявила представитель госдепартамента Хезер Науэрт.

Ранее официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик сообщил, что Фелтман во время визита в Северную Корею проведет встречу с главой МИД КНДР Ли Ен Хо.

"Нам, конечно, известно о его поездке под эгидой ООН в Северную Корею. Он не едет от имени правительства США и, хочу подчеркнуть, не везет никакого послания от правительства США (руководству КНДР – ред)" — сказала Науэрт на брифинге.

Она также вновь подтвердила, что США пока не намерены вести переговоры с КНДР, поскольку "они еще к этому не готовы", так как продолжают ракетные испытания в нарушение резолюций СБ ООН.

Фелтман ранее занимал должность помощника госсекретаря США по делам Ближнего Востока.