Моргулов: угроза военного сценария на Корейском полуострове сохраняется

БЕРЛИН, 5 дек — РИА Новости, Ангелина Тимофеева. Угроза военного сценария на Корейском полуострове сохраняется, заявил журналистам замглавы МИД РФ Игорь Моргулов.

Он принял участие в Берлинском форуме по внешней политике, организованном фондом имени Корбера в германской столице.

"Угроза военного сценария продолжает оставаться. Нескончаемые учения не способствует тому, чтобы мы отодвигались от этого сценария", — добавил Моргулов.

Ранее он заявил, что учения Южной Кореи и США у границ КНДР создают ситуацию взаимной провокации и "не способствуют нашим намерениям начать коммуникацию".