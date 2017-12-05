Могерини: ЕС не намерен создавать командные структуры типа натовских

БРЮССЕЛЬ, 5 дек – РИА Новости, Владимир Добровольский. Евросоюз в рамках укрепления оборонного сотрудничества стран-членов не намерен создавать командные структуры типа натовских, в частности подобных штабу верховного командования объединенными вооруженными силами НАТО в Европе (SHAPE), заявила глава дипломатии ЕС Федерика Могерини.

В этом году ЕС создал при военном штабе Евросоюза Центр планирования и управления небоевыми операциями (MPCC), который взял на себя командование действующими тренировочными миссиями в Сомали, Центральноафриканской республике и Мали.

"Существует 16 военных и гражданских миссий ЕС, только в Африке более 10 тысяч мужчин и женщин несут службу под флагом ЕС. С военной и с гражданской точек зрения есть смысл располагать одной структурой командования, и в НАТО это прекрасно понимают", — сказала Могерини журналистам после встречи с министрами иностранных дел стран-членов НАТО.

По ее словам, "это вопрос максимального раскрытия потенциала уже существующих миссий и операций, которыми мы (ЕС – ред.) располагаем, оптимизации системы командования".

"Это никоим образом не касается создания структур типа SHAPE. Совершенно понятно, что мы не стремимся к дублированию, мы не собираемся превращать ЕС в военный союз", — заявила глава дипломатии ЕС.