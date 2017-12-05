Могерини: ЕС не намерен создавать командные структуры типа натовских

БРЮССЕЛЬ, 5 дек – РИА Новости, Владимир Добровольский. Евросоюз в рамках укрепления оборонного сотрудничества стран-членов не намерен создавать командные структуры типа натовских, в частности подобных штабу верховного командования объединенными вооруженными силами НАТО в Европе (SHAPE), заявила глава дипломатии ЕС Федерика Могерини.
"Существует 16 военных и гражданских миссий ЕС, только в Африке более 10 тысяч мужчин и женщин несут службу под флагом ЕС. С военной и с гражданской точек зрения есть смысл располагать одной структурой командования, и в НАТО это прекрасно понимают", — сказала Могерини журналистам после встречи с министрами иностранных дел стран-членов НАТО.
По ее словам, "это вопрос максимального раскрытия потенциала уже существующих миссий и операций, которыми мы (ЕС – ред.) располагаем, оптимизации системы командования".
"Это никоим образом не касается создания структур типа SHAPE. Совершенно понятно, что мы не стремимся к дублированию, мы не собираемся превращать ЕС в военный союз", — заявила глава дипломатии ЕС.