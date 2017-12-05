Восточной Азии необходима система коллективной безопасности, заявили в МИД

Здание министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото

Здание министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото

БЕРЛИН, 5 дек — РИА Новости, Ангелина Тимофеева. Для Восточной Азии должна быть создана система коллективной безопасности, аналогичная хельсинскому процессу, заявил замглавы МИД РФ Игорь Моргулов.

Он принял участие в Берлинском форуме по внешней политике, организованном фондом имени Корбера в германской столице.

"Гарантии безопасности нужны не только США и Северной Корее, и Республике Корея. Должна быть создана система коллективной безопасности, аналогичная хельсинскому процессу, для Восточноазиатского региона", — сказал Моргулов.