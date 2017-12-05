Пхеньян ждет гарантий безопасности от США, заявил Моргулов

БЕРЛИН, 5 дек — РИА Новости, Ангелина Тимофеева. Пхеньян не хочет гарантий безопасности от России и Китая, он ждет гарантий от США, стремится к прямому диалогу с Вашингтоном, каналы для которого должны быть созданы, заявил замглавы МИД РФ Игорь Моргулов.

Моргулов принял участие в Берлинском форуме по внешней политике, организованном фондом имени Корбера в германской столице.

"Пхеньян не хочет гарантий безопасности от России и Китая, он ждет гарантий от США. КНДР хочет прямого диалога с США. Вторым шагом с нашей стороны является обеспечение старта прямого диалога между КНДР и США", — сказал Моргулов.

Он добавил, что "в регионе царит недоверие, никто не верит друг другу", поэтому "нужно создать каналы для коммуникации, США и КНДР должны начать разговор".