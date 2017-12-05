Признание Иерусалима столицей Израиля будет справедливо, заявили в стране

ТЕЛЬ-АВИВ, 5 дек — РИА Новости. Министр транспорта и разведки Израиля Исраэль Кац назвал возможное заявление США о признании Иерусалима столицей еврейского государства наиболее справедливым и исторически правильным шагом.

Президент Дональд Трамп может в ближайшее время заявить либо о признании столичного статуса города, на восточную часть которого претендуют палестинцы, либо о переносе туда американского посольства из Тель-Авива.

"Нет более справедливого и правильного, с исторической точки зрения шага, чем сейчас признать Иерусалим, столицу еврейского народа уже на протяжении трех тысяч лет, столицей Израиля. Времена султана и Оттоманской империи прошли", — заявил Кац.

О султане и Оттоманской империи, которая несколько веков контролировала Иерусалим, он упомянул в контексте заочной полемики с президентом Турции Тайипом Эрдоганом. Тот во вторник пригрозил разорвать дипломатические отношения с Израилем, если США признают Иерусалим столицей еврейского государства.

"Мы считаем неприемлемыми угрозы от президента Турции. Мы не руководствуемся его указаниями. Израиль — суверенное государство, и Иерусалим — его столица", — цитирует Каца его пресс-служба.

Израиль объявил Иерусалим своей "единой и неделимой" столицей, включая его восточные районы и исторический центр, отбитые полвека назад у Иордании и позднее аннексированные. Мир аннексии не признает и считает статус города одной из стержневых проблем ближневосточного конфликта, которая должна решаться на основе договоренности с палестинцами, претендующими на восточную часть Иерусалима. В этой связи все иностранные посольства располагаются в Тель-Авиве.

Конгресс США еще в 1995 году принял закон о переносе посольства в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим. Но из-за спорного статуса города и чувствительности этой проблемы для отношений с арабо-мусульманским миром все американские президенты, включая Трампа, каждые полгода подписывают документ, откладывающий исполнение этого решение. Именно его представитель Белого дома имел в виду под "отказом".