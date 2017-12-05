ЕК готова начать переговоры с Албанией о вступлении в Евросоюз

БРЮССЕЛЬ, 5 дек — РИА Новости, Мария Князева. Еврокомиссия готова предложить в ближайшие месяцы странам Евросоюза начать переговоры о присоединении Албании к Евросоюзу, сказал глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер на пресс-конференции во вторник.
Юнкер отметил, что Еврокомиссия впечатлена "реформами, которые были предприняты в Албании".
"Я хочу, чтобы Албания однажды присоединилась к Евросоюзу, поэтому я думаю, что мы близки к тому моменту, когда я смогу рекомендовать Совету открытие переговоров", — добавил Юнкер.