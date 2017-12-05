ЕК готова начать переговоры с Албанией о вступлении в Евросоюз

БРЮССЕЛЬ, 5 дек — РИА Новости, Мария Князева. Еврокомиссия готова предложить в ближайшие месяцы странам Евросоюза начать переговоры о присоединении Албании к Евросоюзу, сказал глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер на пресс-конференции во вторник.

"Мы в Еврокомиссии весьма впечатлены тем прогрессом, который совершает Албания… Мы очень рады тому, что происходит в Албании… Если в следующие шесть месяцев будет достигнут прогресс, а я думаю, он будет достигнут, я намерен предложить совету министров, странам ЕС открытие переговоров. Но это будет зависеть от пути реформ, по которому страна пойдет в ближайшие месяцы", — сказал он.

Юнкер отметил, что Еврокомиссия впечатлена "реформами, которые были предприняты в Албании".

"Я хочу, чтобы Албания однажды присоединилась к Евросоюзу, поэтому я думаю, что мы близки к тому моменту, когда я смогу рекомендовать Совету открытие переговоров", — добавил Юнкер.