Депутат ГД объяснил отсутствие диалога с Западом "деструктивным упорством"

РИМ, 5 дек — РИА Новости, Александр Логунов. Одной из причин ухудшения отношений между Западом и Россией стало "деструктивное упорство", с которым западные политики пытаются оправдать наложение санкций и развязывание конфликтов, считает зампредседателя комитета Госдумы по делам национальностей Михаил Старшинов ("Единая Россия").

"Какова эффективность введения санкций? Например, санкции в отношении Северной Кореи. В результате мы получили атомные бомбы, баллистические ракеты — что-то изменилось в лучшую сторону? Были жесточайшие санкции в отношении Ирана. Что послужило поводом для диалога? Иранская ядерная программа. Может быть, удалась смена режима, изменить менталитет или культуру иранцев?", — заявил Старшинов в ходе конференции в Риме, посвященной будущему российско-итальянских отношений.

"О каком эффекте санкций можно говорить в отношении такой страны, как Россия? К сожалению, в нашей истории мы пережили не только санкции, а тяжелейшие войны. Я думаю, ответы на поверхности. Кто-то из политиков, кто устроил конфликты в Ираке, в Ливии, понес ответственность, встал и сказал: "Да, это была ошибка"?

По его словам, после операций в Ираке и Ливии вызывает сомнение возможность европейцев вести внутренний диалог на "простом, понятном языке" и сама целесообразность тратить средства своих налогоплательщиков на военные действия в других регионах.

"То абсолютное деструктивное упорство, с которым некоторые политики пытаются доказывать, что все, что было сделано, было правильно, является причиной того, что отношения сложились таким образом… Могут ли эти причины являться существенными, чтобы взаимоотношения между Россией и Италией, Россией и ЕС стали такими, как они стали сейчас? Думаю, что вряд ли", — отметил российский парламентарий.

В свою очередь итальянский евродепутат Фабрицио Бертот, выступивший организатором мероприятия, выразил надежду, что политические выборы, которые пройдут в России и Италии в 2018 году, дадут возможность полностью восстановить отношения между странами и преодолеть санкционный режим, который наносит ущерб не только итальянскому экспорту, но и историческим связям России и Италии.

Присутствовавшие на встрече итальянские политики от партии "Вперед, Италия" подписали декларацию о намерениях, в которой выразили обязательство способствовать созданию "международного моста" и стратегического партнерства, чтобы "оценить возможность положить конец европейским и российским санкциям, которые заморозили международный диалог".

"Вода камень точит, любой диалог — это путь к взаимопониманию насколько эти шаги улучшат отношения, покажет время, но я очень рассчитываю, что мы вместе сможем сблизить позиции России и Италии", — сказал Старшинов РИА Новости после встречи с итальянскими коллегами.

"Что касается возможного ответного визита, нужно подождать до выборов, просто исходя из прикладной точки зрения: не потому, что мы рассчитываем на успех или другой результат партии "Вперед, Италия", а исключительно из соображений деликатности. Визит мы обсуждали, и я уверен, что он произойдет уже после выборов", — отметил депутат.