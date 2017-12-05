Более десяти человек погибли в столкновении повстанцев в Колумбии

МЕХИКО, 5 дек – РИА Новости. Защитник народа Колумбии, отвечающий за права человека, Альфонсо Негрет сообщил во вторник о гибели 13 человек в ходе столкновения повстанческих группировок в этой южноамериканской стране.

По словам Негрета, бой произошел в департаменте Нариньо еще 27 ноября между группой, вышедшей из состава Революционных вооруженных сил Колумбии (РВСК), и бойцами Армии национального освобождения (АНО).

"На прошлой неделе мы направили гуманитарную миссию и проверили данные, разные версии и можем сказать стране, что были 13 убийств в результате насильственного акта", — приводит слова Негрета портал Informador.

Предварительные данные свидетельствуют, что бойцы АНО попытались разоружить группу крестьянского сопротивления, ранее состоявшую в РВСК, члены которой в ответ открыли огонь.

В начале сентября правительство Колумбии и АНО на переговорах в Эквадоре достигли соглашения о временном прекращении огня. Оно должно действовать с 1 октября по начало января. Повстанцы обязались не похищать граждан страны и иностранцев, не нападать на инфраструктурные объекты нефтяной промышленности, не размещать мины в зоне проживания гражданского населения и не вербовать несовершеннолетних. В свою очередь колумбийское правительство обязуется обеспечить защиту прав общественных деятелей страны.

АНО, начавшая вооруженную борьбу с властями в 1964 году, состоит из нескольких тысяч человек и является второй по численности вооруженной повстанческой организацией в стране после РВСК. В ноябре 2016 года президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос и лидер РВСК Родриго Лондоньо Эчеверри подписали окончательное соглашение о мире в стране, которое должно положить конец более чем полувековому внутреннему конфликту, унесшему жизни 220 тысяч человек. В феврале 2017 года в Колумбии началось непосредственное разоружение повстанческих сил РВСК, а в конце июня прошла официальная церемония завершения сдачи оружия повстанцами.