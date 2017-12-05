Отвод сил в Станице Луганской может состояться 10 декабря, заявили в Киеве

Вид на монумент при въезде в cтаницу Луганскую. Архивное фото

Вид на монумент при въезде в cтаницу Луганскую. Архивное фото

КИЕВ, 5 дек — РИА Новости. Отвод сил в районе Станицы Луганской в Донбассе может состояться 10 декабря, сообщила во вторник Дарья Олифер — пресс-секретарь представителя Киева на переговорах в Минске, экс-президента Украины Леонида Кучмы.

Контактная группа по урегулированию ситуации на Украине ранее подписала в Минске рамочное решение о разведении сил и средств сторон конфликта в Донбассе. Разведение сил состоялось в районе населенных пунктов Золотое и Петровское. Однако отвод в Станице Луганской неоднократно срывался.

"Последний обстрел в районе Станицы Луганской зафиксирован 2 декабря. При условии соблюдения режима тишины со стороны ОРЛО (отдельных районов Луганской области — ред.) на протяжении семи дней 10 декабря запланировано провести разведение сил и средств на данном участке", — написала Олифер в Facebook.