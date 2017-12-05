Силового разгона палаточного городка у Рады не будет, пообещал Луценко

Сторонники Михаила Саакашвили во время столкновений с правоохранительными органами. 5 декабря 2017

Сторонники Михаила Саакашвили во время столкновений с правоохранительными органами. 5 декабря 2017

КИЕВ, 5 дек — РИА Новости. Силового разгона палаточного городка сторонников экс-президента Грузии, бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили у здания Верховной рады в Киеве не будет, заявил с парламентской трибуны генпрокурор Украины Юрий Луценко.

Во вторник утром в квартире Саакашвили в Киеве прошли обыски, сам политик забрался на крышу 8-этажного дома, где он проживает, и грозился спрыгнуть вниз. Позже он был задержан и выведен из дома правоохранителями, его посадили в машину и попытались увезти, однако сторонники политика устроили беспорядки, заблокировали машину и пробили колеса. Затем сторонники Саакашвили силой освободили его из микроавтобуса силовиков и пришли вместе с политиком к Верховной раде, где потребовали импичмента президента и отставки руководства Генпрокуратуры и СБУ.

"Я остаюсь на позиции законности и гуманизма и никаких силовых акций с пролитием крови, какого желают организаторы этого шабаша, мы будем стараться не допускать",- сказал Луценко.

При этом генпрокурор предложил протестующим, которые находятся в палаточном городке возле Верховной рады, в течение 24 часов проанализировать записи якобы общения Саакашвили с украинским бизнесменом Сергеем Курченко и принять для себя решение.

Луценко также предложил протестующим "снять палатки и предъявить следователям ворованные купюры Курченко".

В Службе безопасности Украины ранее сообщили, что Саакашвили был задержан в рамках уголовного дела по части первой статьи 256 УК "содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности", планируется допрос политика. Данный пункт этой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до пяти лет. Генпрокурор Украины Луценко заявлял, что организованные Саакашвили акции в Киеве финансировались окружением экс-президента Виктора Януковича, в частности, бизнесменом Курченко, и направлены на свержение государственной власти на Украине. Саакашвили назвал ложными эти обвинения.

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