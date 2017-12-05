На переговорах в Минске обсудили поставку воды в Донбасс, сообщили в ОБСЕ

Ситуация в ДНР и ЛНР. Декабрь 2017 (74)

МИНСК, 5 дек – РИА Новости. Участники экономической подгруппы контактной группы по Украине во вторник в Минске обсудили вопросы заключения контрактов на поставку воды в Донбасс, сообщил спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик.

"Подгруппа по экономическим вопросам продолжила обсуждение вопросов погашения задолженности за поставленную воду и заключения контрактов на будущие поставки воды в системе "Карбонит" (обеспечивает водой ЛНР – ред.)", — сказал Сайдик журналистам в Минске по итогам заседания контактной группы и ее тематических подгрупп.

Он добавил, что участники переговоров также обсудили вопросы функционирования предприятия "Вода Донбасса".