Старейший конгрессмен США ушел в отставку после обвинений в домогательствах

Капитолий, здание в Вашингтоне, где заседает конгресс США. Архивное фото

Капитолий, здание в Вашингтоне, где заседает конгресс США. Архивное фото

ВАШИНГТОН, 5 дек — РИА Новости. Старейший по сроку службы конгрессмен США Джон Коньерс ушел в отставку на фоне обвинений в домогательствах.

"Я ухожу сегодня на пенсию", — заявил Коньерс в радиоинтервью, объяснив отставку состоянием здоровья. Он попросил избирателей проголосовать на выборах 2018 года за его сына, Джона Коньерса-младшего.

Ряд женщин обвинили Коньерса в домогательствах. Также выяснилось, что Коньерс заплатил одной из обвинявших его женщин 27 тысяч долларов за внесудебное урегулирование претензий.

Обвинения касались в том числе и недавнего периода, 2015-2016 годов.

Демократ Коньерс, которому 88 лет, был впервые избран в палату представителей конгресса США в 1964 году.

В последнее время в США и других западных странах разгорелось множество скандалов, связанных с изнасилованиями или сексуальными домогательствами, в эпицентре которых оказываются известные фигуры шоу-бизнеса, киноиндустрии и политики.