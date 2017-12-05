Удерживаемый хуситами корреспондент Sputnik вышел на связь

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Удерживаемый йеменскими повстанцами-хуситами внештатный корреспондент агентства Sputnik вышел на связь впервые за два дня, сообщила РИА Новости супруга журналиста.

"С мужем не было связи, но примерно 15 минут назад мы с ним смогли недолго поговорить по телефону. Он сказал, что в порядке, их не беспокоят. Но они (хуситы) не говорят, когда освободят их. Кто-то говорит, что их отпустят через два дня", — рассказала женщина.

По ее словам, в семье пять детей, старшему 16 лет, младшей — девочке — три года, они очень напуганы тем, что отца задержали. Боятся и другие члены семьи.

"Пять вооруженных человек ворвались к нам домой и попытались устроить обыск. После этого отправили к нам женскую полицию, те вошли и обыскали дом", — поделилась жена корреспондента. Она отметила, что ситуация в Сане во вторник стала спокойнее.

Повстанцы в субботу захватили в столице Йемена здание телецентра, где располагается офис канала Yemen Today. С этим каналом сотрудничал внештатный корреспондент Sputnik. Два источника, у которых есть контакты с повстанцами, сообщили РИА Новости, что хуситы удерживают корреспондента вместе с другими представителями прессы. Общее число задержанных — 41 человек. В воскресенье журналисты в знак протеста объявили голодовку.

В понедельник повстанцы объявили об убийстве Салеха. Кроме того, по данным СМИ, хуситы ранили и взяли в плен его сына.



Канал Yemen Today считается связанным с партией экс-президента Йемена Али Абдаллы Салеха "Всеобщий народный конгресс", которая в субботу призвала граждан защитить страну от недавних союзников — движения "Ансар Алла". Канал транслировал выступление Салеха, в котором он призвал начать восстание против хуситов и запретил лояльным военным подчиняться их приказам.