Депутатов Рады, препятствующих задержанию Саакашвили, вызовут на допрос

Сторонники Михаила Саакашвили во время столкновений с правоохранительными органами. 5 декабря 2017

Сторонники Михаила Саакашвили во время столкновений с правоохранительными органами. 5 декабря 2017

КИЕВ, 5 дек — РИА Новости. Генпрокурор Украины Юрий Луценко назвал фамилии депутатов Рады, которые якобы препятствовали задержанию экс-президента Грузии, бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили, следствие вызовет их на допрос и даст оценку их действиям.

Во вторник утром в квартире Саакашвили в Киеве прошел обыск, сам политик забрался на крышу 8-этажного дома, где он проживает, и грозился спрыгнуть вниз. Позже он был задержан и выведен из дома правоохранителями, его посадили в машину и попытались увезти, однако сторонники политика устроили беспорядки, заблокировали машину и пробили колеса. Затем сторонники Саакашвили силой освободили его из микроавтобуса силовиков, двинулись колонной к Раде с требованием рассмотреть вопрос об импичменте президента.

"Уголовными деяниями мы считаем, и об этом уже зарегистрировано уголовное производство, деяния всех лиц, которые препятствовали законным действиям по защите украинского государства правоохранителей СБУ (Службы безопасности Украины). Среди них — действующие народные депутаты Игорь Луценко, Юрий Деревянко, Светлана Залищук, Мустафа Найем, Олег Петренко, Юрий Левченко, Сергей Лещенко, Виктор Чумак… Я сейчас не могу говорить о каких-либо подозрениях, следствие обязательно пригласит упомянутых депутатов и даст оценку их действиям, которые привели к побегу (Саакашвили — ред.)", — сказал Луценко, выступая в Раде во вторник.

В СБУ ранее сообщили, что Саакашвили был задержан в рамках уголовного дела, возбужденного по части первой статьи 256 УК "содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности", планируется допрос политика. Данный пункт этой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до пяти лет. Луценко заявлял, что организованные Саакашвили акции в Киеве финансировались окружением экс-президента Виктора Януковича, в частности, бизнесменом Сергеем Курченко, и направлены на свержение государственной власти на Украине. Саакашвили назвал эти обвинения ложными.