Новый ракетный корабль вошел в состав флота Ирана в Каспийском море

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Новый ракетный корабль иранского производства под названием "Сепар" ("Щит") поступил на службу во флот военно-морских сил армии Ирана в Каспийском море, сообщило министерство обороны страны.

В церемонии передачи корабля, состоявшейся в иранском Бендер-Энзели во вторник, принял участие министр обороны Ирана Амир Хатами, который выразил надежду, что новое военное судно послужит безопасности и спокойствию региона и иранского народа.

"Ракетный корабль "Сепар" является одним из новейших кораблей с точки зрения коммуникационной оснащенности и комплекса вооружения", — сообщил командующий Северным флотом Ахмад Реза Бакери телекомпании IRIB.

По его словам, корабль был построен за 2,5 года и способен конкурировать с другими современными военными кораблями мира. Среди особенностей корабля он выделил высокую маневренность и скорость, а также оснащенность ракетными комплексами типа "земля — земля" и средствами ПВО.

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в конце ноября во время встречи с командным составом ВМС Ирана на правах главнокомандующего вооруженными силами страны заявил о необходимости продолжить расширение возможностей иранского флота.