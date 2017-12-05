В ОБСЕ отметили высокий уровень числа нарушений перемирия в Донбассе

МИНСК, 5 дек – РИА Новости. Спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик заявил, что число нарушений режима прекращения огня в Донбассе остается на высоком уровне.
Во вторник в Минске прошли заседания контактной группы по урегулированию ситуации на Украине и ее тематических подгрупп.
"Согласно (данным – ред.) СММ (Специальной мониторинговой миссии) ОБСЕ, в последнее время нарушение режима прекращения огня на востоке Украины, к сожалению, остается на очень высоком уровне", — сказал Сайдик журналистам.
По его словам, во время переговоров по урегулированию конфликта на востоке Украины вопросы безопасности гражданского населения в зоне конфликта и соблюдение режима прекращения огня были одними из приоритетных.
Сайдик также отметил некоторое сокращение числа смертельных случаев среди населения из-за конфликта в Донбассе, однако общее число людей, получивших ранения и погибших, по данным на конец ноября, выросло примерно на 4% по сравнению с показателями прошлого года.