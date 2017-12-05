В ОБСЕ рассказали, когда завершат работы по разминированию в Донбассе

МИНСК, 5 дек – РИА Новости. Работы по разминированию пунктов пропуска на линии соприкосновения в Донбассе планируется завершить до 20 декабря, сообщил во вторник журналистам в Минске спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик.

По его словам, во время переговоров в Минске по урегулированию конфликта в Донбассе была проанализирована работа по разминированию и очищению от растений территории пунктов пропуска.

"Было отмечено (в среду в Минске – ред.), что эта работа будет завершена к 20 декабря", — сказал Сайдик.