Вероятность повторного задержания Саакашвили низкая, считает политолог

КИЕВ, 5 дек — РИА Новости. Вероятность повторного задержания экс-президента Грузии Михаила Саакашвили низкая, но она сохраняется, заявил во вторник РИА Новости политолог, директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

Во вторник утром в квартире Саакашвили в Киеве прошел обыск, сам политик забрался на крышу 8-этажного дома, где он проживает, и грозился спрыгнуть вниз. Позже он был задержан и выведен из дома правоохранителями, его посадили в машину и попытались увезти, однако сторонники политика устроили беспорядки, заблокировали машину и пробили колеса. Затем сторонники Саакашвили силой освободили его из микроавтобуса силовиков.

"Оно (задержание – ред.) возможно и сейчас, риск остается, хотя он ниже чем, например, вчера. Потому что пойти на повторное задержание (Саакашвили – ред.) – это пойти на явную эскалацию и, мне кажется, что в данной ситуации на это плохо посмотрят не только западные партнеры и украинское общество, но и партнеры (президента Украины Петра Порошенко – ред.) по коалиции, тот же "Народный фронт". Поэтому вероятность задержания ниже, но она сохраняется", — считает Бортник.

По его мнению, ситуация, которая сложилась вокруг задержания Саакашвили, выгодна украинским олигархам и оппозиционным политическим группам, так как во вторник "был еще один признак слабости президента Порошенко, когда протестующим удалось отбить Саакашвили у силовиков". Политолог считает, что сложившаяся ситуация выгодна и самому Саакашвили, так как он "заполонил информационную повестку дня и трансформировал маленький протест в достаточно серьезный митинг".

Кроем того, Бортник не исключает, что сложившаяся ситуация может быть выгодна и США в связи с ухудшением украинско-американских отношений из-за скандала вокруг Национального антикоррупционного бюро Украины.

"К чему это все приведет, на самом деле, решающими будут ближайшие часы. Если протестующим удастся добиться от парламента существенных подвижек в части принятия закона об импичменте, в части создания антикоррупционного суда, тогда тренд протеста может привести к досрочным выборам", — сказал Бортник, добавив, что в противном случае акция вернется "в хроническую форму" до следующих выходных.