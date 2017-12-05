В ДНР настаивают на выполнении мер по обеспечению перемирия в Донбассе

ДОНЕЦК, 5 дек — РИА Новости. Меры по обеспечению режима прекращения огня должны выполняться всеми сторонами конфликта для достижения устойчивого перемирия в Донбассе, заявила Виктория Талакина — пресс-секретарь полпреда самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе Дениса Пушилина.
В Минске во вторник завершился очередной раунд переговоров контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе.
"Полпред ДНР Денис Пушилин в очередной раз подчеркнул необходимость паритетного отношения сторон к соблюдению перемирия для обеспечения режима прекращения огня – и публикации приказов, и поиск виновных в нарушениях и применение к ним дисциплинарных методов воздействия должны проводиться обеими сторонами конфликта. В противном случае говорить о полноценном перемирии крайне затруднительно", — написала на своей странице в Facebook Талакина.
"Донецкая народная республика и сегодня остается приверженной соблюдению перемирия. В подразделениях вооруженных сил ДНР действует беспрекословная дисциплина. К сожалению, подобного отношения к соблюдению перемирия со стороны Украины мы не увидели до сих пор", — добавила пресс-секретарь Пушилина.