В Литве велосипедист ехал по автомагистрали со скоростью 90 км/ч

ВИЛЬНЮС, 5 дек – РИА Новости. В Сеть попали кадры с велосипедистом, который нарушал правила дорожного движения республики и ехал по магистрали с недопустимой скоростью, сообщает Sputnik Литва.

Видео опубликовала местная полиция.

Скорость двухколесного транспорта составляла приблизительно 90 километров в час.

В ведомстве подчеркнули, что велосипедист ехал сразу же за грузовиком, и если бы машина резко затормозила, он мог бы пострадать.

Сотрудники дорожной службы остановили нарушителя.

По литовским правилам дорожного движения, велосипедистам запрещено выезжать на автомагистрали. За нарушение грозит штраф от 20 до 40 евро.

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