СМИ удалили из зала суда во Франции, где рассматривается дело Керимова

ЭКС-АН-ПРОВАНС (Франция), 5 дек — РИА Новости. Представителей прессы, освещающих ход слушаний по апелляции прокуратуры Ниццы на меру пресечения, избранную в отношении российского сенатора Керимова, удалили из зала суда, передает корреспондент РИА Новости.

В настоящее время суд определяет, будет ли процесс дальше продолжаться за закрытыми дверями. О такой мере ходатайствовали адвокаты сенатора.

Керимов был задержан в конце ноября французской полицией в Ницце. Ему предъявлены обвинения в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег.

Вскоре после предъявления обвинений судья в Ницце вынес решение по поводу меры пресечения для сенатора. Его не посадили под стражу, однако значительно ограничили его свободу. Так, Керимов должен был сдать российский паспорт в полицию, несколько раз в неделю приходить отмечаться в участок. Сенатору также запрещено покидать территорию департамента Приморские Альпы и общаться с некоторыми людьми. Он был обязан выплатить залог в размере пяти миллионов евро.

Как ранее сообщил РИА Новости прокурор Ниццы Жан-Мишель Прэтр, с 8 декабря Керимов должен будет перебраться в Ниццу, тогда как сейчас он находится в каком-то другом населенном пункте.

МИД РФ ранее направил официальную ноту французским властям в связи с задержанием Керимова, кроме того, для разъяснения ситуации в ведомство был вызван временный поверенный в делах Франции. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что задержанный в Ницце сенатор Керимов — носитель дипломатического паспорта.

Официальный представитель МИД Франции заявлял, что дипломатический иммунитет Керимова распространяется лишь на его действия в рамках официальных полномочий, а применим ли он в данном случае, определит местный суд.