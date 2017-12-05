Сторонники Саакашвили силой освободили его из автобуса и направились к Раде

КИЕВ, 5 дек — РИА Новости. Сторонники экс-президента Грузии и бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили силой освободили политика из микроавтобуса, где его удерживали силовики.

Сначала они забрались на машину и взломали заднюю дверь, а затем окружили его и увели от правоохранителей. При этом из толпы Саакашвили показывал руку с наручниками.

Позже он вместе со своими сторонниками отправился к Верховной раде требовать импичмента президента Петра Порошенко.

"Я останусь бороться в Украине, умру за Украину, потому что я обязан вам не только возвращением на Украину, ну и сейчас своей свободой. Моя жизнь принадлежит вам", — сказал Саакашвили.

В своем выступлении политик заявил, что не претендует ни на какие должности на Украине, но призвал граждан прийти в центр Киева, чтобы высказаться против действующей власти.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео. Вконтакте Facebook Одноклассники Twitter Whatsapp Viber Telegram скачать видео скопировать ссылку получить код © informator.ua Саакашвили на крыше и стычка у автобуса: как политика отбивали у силовиков

Уголовное дело

После освобождения Саакашвили полиция возбудила уголовное дело о вмешательстве в деятельность работника правоохранительных органов. Его будет расследовать Служба безопасности Украины. Об этом РИА Новости сообщила пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец.

Согласно Уголовному кодексу Украины, за соответствующее преступление предусмотрено наказание в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет или арестом на срок до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до четырех лет.

Майдана не будет

О возможном развитии событий РИА Новости рассказал политолог Александр Гусев. Он высказал мнение, что президент Украины Петр Порошенко не допустит нового Майдана.

"Положение дел усложняется в связи с тем, что у Саакашвили достаточно много сторонников, это показали события сегодняшнего утра у его дома, когда они не давали СБУ по сути действовать в рамках закона. Сейчас все осложняется тем, что сторонники движутся в сторону Рады и ситуация может выйти из-под контроля".

По его словам, многое будет зависеть от действий Порошенко, так как действия Саакашвили, по словам эксперта, направлены на дестабилизацию политической обстановки в стране и свержению Порошенко.

"Это может быть импичмент, может быть и вооруженный конфликт. Ведь в ситуацию вовлечены в том числе вооруженные люди, которые прошли горнило АТО", — отметил Гусев.

С чего все началось

Во вторник утром в квартире Саакашвили в Киеве прошел обыск, сам политик забрался на крышу 8-этажного дома, где он проживает, и грозился спрыгнуть вниз. Позже его задержали, вывели из дома, посадили в машину и попытались увезти, однако сторонники политика устроили беспорядки, заблокировали машину и пробили колеса.

Его обвиняют по делу о "содействии участникам преступных организаций и сокрытии их преступной деятельности", однако сторонники силой освободили политика. Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил на брифинге, что организованные Саакашвили акции в Киеве были проплачены окружением экс-президента Виктора Януковича, в частности, бизнесменом Сергеем Курченко, и направлены на свержение государственной власти на Украине. Саакашвили опроверг эти обвинения.