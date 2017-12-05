Пользователи мессенджера Facebook столкнулись со сбоями в работе

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Ряд пользователей мессенджера соцсети Facebook столкнулся со сбоями в работе сервиса, следует из сайта downdetector, который отслеживает сбои и отключения в популярных интернет-ресурсах.

Согласно данным downdetector, технические неполадки в мессенджере этой соцсети наблюдаются в основном в Японии, США, ряде стран Европы и Юго-Восточной Азии. Жалобы на сбои начали появляться на сайте после 13.00 мск.

В августе жители Европы уже сталкивались со сбоями в работе Facebook и Instagram.

Одна из крупнейших социальных сетей Facebook была основана в феврале 2004 года 19-летним американским студентом Марком Цукербергом. Штаб-квартира расположена в Менло-Парке (Калифорния).

Чистая прибыль Facebook по итогам девяти месяцев 2017 года увеличилась в 1,7 раза в годовом выражении, до 11,665 миллиарда долларов, выручка соцсети составила 27,681 миллиарда долларов, что в 1,5 раза больше показателя за аналогичный период 2016 года. Число ежедневно активных пользователей соцсети в сентябре 2017 года увеличилось на 16% по сравнению с прошлым годом и составило 1,37 миллиарда человек.