Польские СМИ усмотрели в твите премьера Шидло намек на скорую отставку

ВАРШАВА, 5 дек – РИА Новости. Польские СМИ усмотрели в записи, которую сделала премьер-министр страны Беата Шидло в Twitter, намек на ее скорую отставку.

Польское руководство давно говорит о скорых изменениях в правительстве, называя планируемые перемены "реконструкцией". На этом фоне многие эксперты уверены в том, что сменится и глава правительства.

"Несмотря ни на что, самое главное – это Польша. Заботящаяся о семейных ценностях и безопасности. Выросшая на христианском фундаменте, толерантная, открытая. Современная и амбициозная. Это моя страна. Пример для Европы и мира. Такие мы – поляки", — написала премьер Польши во вторник в своем аккаунте в Twitter.

В связи с этим ряд польских СМИ сразу же предположили, что скоро руководитель правительства уйдет в отставку.

По данным радиостанции RFM FM, в понедельник в офисе правящей партии Право и справедливость (PiS) прошло совещание на тему изменений в составе правительства.

"Шидло намекнула, что готова оставить пост премьер-министра", — пишет другое польское издание – Wiadomosci.

Журналисты также обратили внимание на то, что вице-премьер, министр финансов Матеуш Моравецкий отказался от поездки в Брюссель во вторник на встречу министров финансов Евросоюза. Это связывают с тем, что Моравецкий якобы является одним из кандидатов на пост премьера. В пресс-службе Моравецкого заявили, что в Варшаве его задержали "текущие обязанности".

Лидер партии Kukiz-15 Павел Кукиз в свою очередь заявил, что "премьер-министр похожа на очень уставшего человека". Он также не исключает, что ее может заменить "молодой Матеуш Моравецкий". Тем не менее он считает, что в правительстве Польши речь идет об "изменениях персональных", а не изменениях "принципиальных".

Другим вероятным кандидатом на пост премьера называют главу правящей партии Ярослава Качиньского. Сам он еще не высказался на этот счет.