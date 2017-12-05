Польские СМИ усмотрели в твите премьера Шидло намек на скорую отставку

ВАРШАВА, 5 дек – РИА Новости. Польские СМИ усмотрели в записи, которую сделала премьер-министр страны Беата Шидло в Twitter, намек на ее скорую отставку.
"Несмотря ни на что, самое главное – это Польша. Заботящаяся о семейных ценностях и безопасности. Выросшая на христианском фундаменте, толерантная, открытая. Современная и амбициозная. Это моя страна. Пример для Европы и мира. Такие мы – поляки", — написала премьер Польши во вторник в своем аккаунте в Twitter.
В связи с этим ряд польских СМИ сразу же предположили, что скоро руководитель правительства уйдет в отставку.
По данным радиостанции RFM FM, в понедельник в офисе правящей партии Право и справедливость (PiS) прошло совещание на тему изменений в составе правительства.
"Шидло намекнула, что готова оставить пост премьер-министра", — пишет другое польское издание – Wiadomosci.
Лидер партии Kukiz-15 Павел Кукиз в свою очередь заявил, что "премьер-министр похожа на очень уставшего человека". Он также не исключает, что ее может заменить "молодой Матеуш Моравецкий". Тем не менее он считает, что в правительстве Польши речь идет об "изменениях персональных", а не изменениях "принципиальных".
Другим вероятным кандидатом на пост премьера называют главу правящей партии Ярослава Качиньского. Сам он еще не высказался на этот счет.