Доставка в Киев новогодней елки задерживается из-за митинга Саакашвили

КИЕВ, 5 дек — РИА Новости. Доставка главной новогодней елки Украины задерживается из-за перекрытия ряда дорог Киева, в центре которого проходит митинг экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, сообщает компания Folk Ukraine, которая является организатором новогодних торжеств.

Ожидалось, что елку доставят на Софиевскую площадь в центре столица к 12.30, однако в это время недалеко от площади активисты блокировали автомобиль правоохранителей, которые задержали Саакашвили и пытались доставить его в СБУ. Позже сторонникам политика удалось его освободить из автомобиля, сейчас Саакашвили проводит митинг возле Верховной рады.

"Друзья, в связи с загрузкой дорог приезд елки задерживается. Также мы ждем разрешение от полиции, чтобы беспрепятственно попасть на улицы Киева. Делаем все возможное, чтобы быстрее приехать к вам", — говорится на странице организации в Facebook.

Ранее Саакашвили вместе со своими сторонниками пришел к Верховной раде Украины в Киеве, где планируют провести митинг. Он готовится выступить перед собравшимися, активисты скандируют "Банду долой". Организаторы акции протеста планируют со сцены объявить план дальнейших действий.

Ранее после освобождения из автомобиля правоохранителей Саакашвили заявил, что вместе с соратниками идет к парламенту Украины требовать импичмента президента.

Во вторник утром в квартире Саакашвили в Киеве прошел обыск, сам политик забрался на крышу 8-этажного дома, где он проживает, и грозился спрыгнуть вниз. Позже он был задержан и выведен из дома правоохранителями, его посадили в машину и попытались увезти, однако сторонники политика устроили беспорядки, заблокировали машину и пробили колеса. Затем сторонники Саакашвили силой освободили его из микроавтобуса силовиков.

Задержание Саакашвили в Киеве. Онлайн-репортаж >>